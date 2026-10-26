L’ex collega di Francesca Albanese l’accusa: “Ho toccato con mano la sua ossessione anti-Israele e provato vergogna”

ROMA- L’Onu per lungo tempo non solo non ha fatto abbastanza per i familiari degli ostaggi di Hamas dopo il 7 ottobre 2023. Ma ha in qualche modo censurato gli orrori avvenuti nei kibbutz e al Nova Festival presi di mira dai terroristi e gli abusi subiti nella lunga prigionia degli ostaggi israeliani, anche attraverso la produzione di relazioni “unilaterali”. Le accuse sono pesanti in particolare nei confronti di Francesca Albanese relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e di Reem Alsalem, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne e pesano ancora di più se si pensa che a scagliarle è la loro diretta ‘collega’ Alice Jill Edwards, legale australiana che ha ricoperto l’incarico di Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dal 2022 allo scorso luglio.

“ALBANESE E ALSALEM NON HANNO MAI DOCUMENTATO GLI ORRORI DEL 7 OTTOBRE”

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano britannico Telegraph nei giorni scorsi -e ripresa oggi, alla vigilia delle elezioni israeliane dal quotidiano italiano “il Foglio”- Edwards usa parole molto forti sull’operato delle ‘colleghe’. Rispetto a brutale attacco terroristico del 7 ottobre 2023 e ai massacri perpetuati “ho provato vergogna- ammette- Sono ancora indignata dal fatto che Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, e Reem Alsalem, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, non abbiano mai documentato formalmente questi orrori, nonostante il crescente corpus di prove che, per la maggior parte di noi, è indiscutibile, ma che esse invece contestano”. E ancora: “Entrambe (Ndr: le relatrici) hanno continuato a pubblicare una serie di rapporti – a mio avviso unilaterali e virulenti – oltre a fornire giustificazioni difficilmente sostenibili per la loro mancanza di attenzione”.

“IL RAPIMENTO DEGLI OSTAGGI, UNA FORMA DI TORTURA PER I RAPITI E ANCHE PER I LORO FAMILIARI”

In qualità di inviato dell’ONU, Alice Jill Edwards ammette dunque di ‘aver toccato con mano l’ossessione anti-Israele delle mie colleghe’ e più in generale arriva persino a accusare l’Onu di aver abbandonato la sua neutralità proprio disconoscendo gli orrori del 7 ottobre. Al contrario lei stessa si è recata a oltre un anno di distanza dalla tragedia nel kibbutz di Kfar Aza dove più di un quarto degli abitanti era stato ucciso o rapito e ha incontrato i parenti degli ostaggi per indagare l’accaduto.

“I fori di proiettile che costellavano ogni parete offrivano una cupa testimonianza dell’assalto- il suo racconto- Ho provato una stretta allo stomaco mentre le madri disperate di due giovani donne prese in ostaggio mi accompagnavano tra i vetri infranti e le macerie delle modeste abitazioni a un solo piano delle loro figlie”. Nel suo ruolo di ‘osservatrice neutrale’, sottolinea, ascoltando le testimonianze di chi era rimasto, Edwards ha preso consapevolezza delle necessità di considerare la presa di ostaggi come una forma di tortura perché “Non solo le vittime dirette sono state probabilmente soggette ad abusi sessuali, denutrizione, catene o reclusione in tunnel oscuri, ma ho compreso che anche i familiari – madri, padri, sorelle e fratelli degli ostaggi, costretti ad attendere con angoscia di conoscere il destino delle loro care, immaginando il peggio – sono a loro volta vittime di tortura psicologica”.

“ANALISI PARZIALI OSSESSIVE E TENTATIVI DI CENSURA”

L’ex relatrice Onu si dice così fermamente convinta che, “durante la guerra tra Gaza e Israele, l’Onu non abbia reso un buon servizio concentrandosi in modo ossessivo su un’unica tipologia di abusi– è lo J’accuse- tanto più che la neutralità, l’indipendenza e l’imparzialità costituiscono i pilastri fondamentali di un’ONU degna di fiducia”. A dimostrazione di ciò riferisce che il rapporto da lei redatto su quanto accaduto nei kibbutz il 7 ottobre e al Nova festival fu sottoscritto solo da un altro relatore speciale. “Gli altri si sono rifiutati di firmare e alcuni hanno persino tentato di far sopprimere parte dei contenuti del mio documento”, denuncia. A farle vedere il bicchiere mezzo pieno resta però la soddisfazione di “aver fatto approvare dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite una risoluzione che impone agli Stati di classificare la presa di ostaggi come una forma di tortura”.

(photo credit: news.un.org)