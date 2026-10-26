Siher resta in carcere, oggi la convalida del fermo

ROMA – Resta in carcere Youssef Siher, ritenuto la presunta mente del Movimento del 17 ottobre. Oggi a Milano è prevista l’udienza di convalida del fermo. L’accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, apologia di delitti, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche: quest’ultima nuova fattispecie di reato introdotta nei giorni scorsi dal Decreto Sicurezza. Indagata per gli stessi reati anche la moglie, mediatrice culturale.

Nel decreto di fermo, il pubblico ministero ipotizza un “progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive”.

La procura indaga inoltre su eventuali legami tra il ricercatore e il gruppo arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso una rete di associazioni, e con hacker russi.

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