lunedì 26 Ottobre 2026

Siher resta in carcere, oggi la convalida del fermo

È ancora in carcere Youssef Siher, accusato di essere la 'mente' del Movimento 17 ottobre: per i pm aveva un progetto eversivo, accertamenti anche su collegamenti con hacker russi e reti che finanziavano Hamas

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 9:24Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 9:24

ROMA – Resta in carcere Youssef Siher, ritenuto la presunta mente del Movimento del 17 ottobre. Oggi a Milano è prevista l’udienza di convalida del fermo. L’accusa è di istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo, apologia di delitti, violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche: quest’ultima nuova fattispecie di reato introdotta nei giorni scorsi dal Decreto Sicurezza. Indagata per gli stessi reati anche la moglie, mediatrice culturale.
Nel decreto di fermo, il pubblico ministero ipotizza un “progetto finalizzato a porre in essere atti delittuosi, con finalità eversive”.
La procura indaga inoltre su eventuali legami tra il ricercatore e il gruppo arrestato nell’ambito dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia sui presunti finanziamenti ad Hamas attraverso una rete di associazioni, e con hacker russi.

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