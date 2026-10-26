lunedì 26 Ottobre 2026

Q8 proroga price cap fino al 31 dicembre. I prezzi medi ai distributori

La comunicazione è stata diffusa dalla società attraverso una nota

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 9:14Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 9:18

ROMA – Alla luce di una situazione di emergenza a livello nazionale, e facendo seguito alle richieste del governo, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al prossimo 31 dicembre l’applicazione del “price cap” sui prezzi di benzina e gasolio. La misura era stata introdotta il primo ottobre. La comunicazione è stata diffusa dalla società attraverso una nota.

MIMIT: PREZZO MEDIO SELF BENZINA A 2,018 EURO/L, GASOLIO A 2,261

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,018 €/l per la benzina e 2,261 €/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,042 €/l per la benzina e 2,302 €/l per il gasolio. 

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