lunedì 26 Ottobre 2026

L’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 8:27Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 8:27

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

La prima parte di questa giornata è fuoriforma. Le recriminazioni in amore non servono, meglio parlar chiaro.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Ci sono molte cose da fare, alcune responsabilità di lavoro pesano direttamente sulle tue spalle. Sconsiglio oggi di metterti contro qualcuno…



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Novità in arrivo per chi cerca situazioni nuove, importanti le collaborazioni che nascono in questo periodo. Consòlati con l’amore!






Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi le Stelle sono dalla tua parte e t’invitano anche a fare un clamoroso passo in avanti. Novità in amore.




Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Se un amore non va, adesso parla chiaro. A volte, in certe situazioni, sei proprio tu ad essere troppo intransigente.



Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Cielo più nervoso per i sentimenti. Telefonata inaspettata da un amico…



Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Qualche dissonanza, non sei in perfetta forma oppure sei arrabbiato perché alcune risposte non arrivano subito, devi aspettare e avere pazienza.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Impegnativo il settore professionale, presto arriveranno delle buone notizie, devi adattarti ad un nuovo ambiente e non è facile. Straordinarie novità in amore.





Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La prima cosa a cui devi pensare è la forma fisica. E’ probabile che tu debba incontrare una persona che riversa su di te tensione.







Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Questa giornata scorrerà in modo sereno. Giornata positiva per le relazioni, anche a distanza.







Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata in cui le cose andranno abbastanza lisce. Periodo cruciale per chi vuole portare avanti una storia o magari chiuderne una e ritrovare se stesso.






Pesci

Questo è un momento buono per cercare nuove prospettive di lavoro, se vuoi. E’ una giornata utile per viaggiare.

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