L’oroscopo di lunedì 26 ottobre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
La prima parte di questa giornata è fuoriforma. Le recriminazioni in amore non servono, meglio parlar chiaro.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Ci sono molte cose da fare, alcune responsabilità di lavoro pesano direttamente sulle tue spalle. Sconsiglio oggi di metterti contro qualcuno…
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Novità in arrivo per chi cerca situazioni nuove, importanti le collaborazioni che nascono in questo periodo. Consòlati con l’amore!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Oggi le Stelle sono dalla tua parte e t’invitano anche a fare un clamoroso passo in avanti. Novità in amore.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Se un amore non va, adesso parla chiaro. A volte, in certe situazioni, sei proprio tu ad essere troppo intransigente.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Cielo più nervoso per i sentimenti. Telefonata inaspettata da un amico…
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Qualche dissonanza, non sei in perfetta forma oppure sei arrabbiato perché alcune risposte non arrivano subito, devi aspettare e avere pazienza.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Impegnativo il settore professionale, presto arriveranno delle buone notizie, devi adattarti ad un nuovo ambiente e non è facile. Straordinarie novità in amore.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
La prima cosa a cui devi pensare è la forma fisica. E’ probabile che tu debba incontrare una persona che riversa su di te tensione.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Questa giornata scorrerà in modo sereno. Giornata positiva per le relazioni, anche a distanza.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Giornata in cui le cose andranno abbastanza lisce. Periodo cruciale per chi vuole portare avanti una storia o magari chiuderne una e ritrovare se stesso.
Pesci
Questo è un momento buono per cercare nuove prospettive di lavoro, se vuoi. E’ una giornata utile per viaggiare.