lunedì 26 Ottobre 2026

Conto alla rovescia per il voto in Israele, Trump: “Netanyahu deve finire il lavoro”

La presa di posizione è oggi in apertura dell'edizione online del quotidiano Times of Israel

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 26-10-2026 ore 7:57Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 7:57

ROMA – Donald Trump ha rinnovato il proprio sostegno al premier israeliano Benjamin Netanyahu, sostenendo che domani dovrà essere rieletto affinché insieme i due possano “finire il lavoro” contro l’Iran.

La presa di posizione è oggi in apertura dell’edizione online del quotidiano Times of Israel, che cita un messaggio pubblicato dal presidente americano su Truth Social.

“Bibi e io abbiamo avuto un ottimo rapporto nel vincere insieme”, ha scritto Trump, allegando al nuovo post il messaggio di endorsement diffuso una settimana prima. Secondo la testata americana Axios, sarebbe stato Netanyahu a sollecitare una nuova presa di posizione pubblica di sostegno da parte del presidente americano.

Il contesto, in Israele, è quello di sondaggi che indicano come la coalizione del primo ministro potrebbe non ottenere la maggioranza nella nuova Knesset. 

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