Meteo, le previsioni di lunedì 26 ottobre 2026

Fonte Meteo.it

ROMA – Giornata stabile con ampie schiarite e delle velature passeggere. Una maggiore nuvolosità potrà interessare la Sicilia, dove saranno anche possibili deboli e isolate piogge nei settori settentrionali, e temporaneamente anche su Toscana, Sardegna e settore del medio e basso Adriatico.

Temperature in rialzo nei valori massimi, fino a 16-20 gradi al Nord, 18-22 al Centro-Sud, ma con picchi di 23-24 su Calabria e Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali sulle regioni meridionali.