lunedì 26 Ottobre 2026

Meteo, le previsioni di lunedì 26 ottobre 2026

Le condizioni meteorologiche da nord a sud del Paese

Data pubblicazione: 26-10-2026 ore 7:53Ultimo aggiornamento: 26-10-2026 ore 7:53

Fonte Meteo.it

ROMA – Giornata stabile con ampie schiarite e delle velature passeggere. Una maggiore nuvolosità potrà interessare la Sicilia, dove saranno anche possibili deboli e isolate piogge nei settori settentrionali, e temporaneamente anche su Toscana, Sardegna e settore del medio e basso Adriatico.

Temperature in rialzo nei valori massimi, fino a 16-20 gradi al Nord, 18-22 al Centro-Sud, ma con picchi di 23-24 su Calabria e Isole. Ancora un po’ ventoso per venti settentrionali sulle regioni meridionali.

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