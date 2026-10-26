Brasile, i sostenitori di Lula in festa ma è scontro sulle due ore di voto in più. Bolsonaro: “Chiederò l’annullamento”

ROMA – Flavio Bolsonaro, lo sfidante di Luiz Inacio Lula da Silva, ha annunciato che chiederà l’annullamento del ballottaggio delle elezioni presidenziali. In un documento letto nella notte italiana, il candidato del Partido liberal ha parlato di un voto “inaccettabile”. Secondo Bolsonaro, oggi “riconoscere la regolarità del voto è impossibile”.

Luiz Inacio Lula da Silva è stato rieletto presidente del Brasile dopo un ballottaggio segnato da sospetti e tensioni, in particolare per la decisione della Corte suprema federale di prolungare di due ore le operazioni di voto in alcune circoscrizioni. Flavio Bolsonaro, lo sfidante del Partido liberal, è stato sconfitto nonostante al primo turno del 5 ottobre fosse risultato in testa.

Sostenitori di Lula in festa ma è scontro sulle dure ore di voto in più

A chiedere la proroga delle operazioni di voto era stato lo staff di Lula. Il presidente uscente aveva denunciato come “abominevole” il fatto che ad alcuni elettori fosse stato “impedito di votare”.

Secondo Lula, in città come San Paolo, nel Sud-est, amministrata da un sindaco di destra, e Salvador de Bahia, nella roccaforte del Nord-est del suo Partito dos trabalhadores, il servizio di autobus non avrebbe funzionato in modo adeguato e così non sarebbe stato consentito a tutti di votare.

CORTEI DI SOSTENITORI NELLE CITTÀ

“In questo momento l’Avenida paulista è completamente invasa dai sostenitori di Lula”: così all’agenzia Dire João Vítor Rodrigues, giornalista e studente magistrale all’Università di San Paolo, iscritto al programma di Integrazione latinoamericana. La sua testimonianza arriva dalla metropoli del sud del Brasile.

“Per celebrare la vittoria di Lula”, aggiunge Rodrigues, “ci sono anche grandi festeggiamenti in tutte le principali capitali del Paese”. Immagini dei cortei, ora in corso, sono state diffuse da emittenti e media brasiliani.

Il presidente uscente aveva denunciato come “abominevole” il fatto che ad alcuni elettori fosse stato “impedito di votare”. Secondo Lula, in città come San Paolo, nel Sud-est, amministrata da un sindaco di destra, e Salvador de Bahia, nella roccaforte del Nord-est del suo Partito dos trabalhadores, il servizio di autobus non avrebbe funzionato in modo adeguato e così non sarebbe stato consentito a tutti di votare.