Il caro bollette non ferma le Luci d’artista a Torino

Il caro energia non ferma le Luci d’artista di Torino, che saranno accese da domani all’otto gennaio 2023. La manifestazione raggiunge un quarto di secolo e si ripresenta con 26 installazioni, di cui 17 in centro e le restanti sparpagliate tra le Circoscrizioni. Il peso delle Luci è irrisorio sull’ingente bolletta comunale: “Il nostro consumo annuo della Città di Torino è di 80 milioni di euro, Luci d’artista cuba 88.000 euro, cioè lo 0,09% del totale dei consumi”, ha evidenziato Lo Russo: “A fronte di questo numero ritengo di non fermare questa iniziativa”. “L’investimento della Città non sarà più di 100.000 euro nella sua globalità”, ha precisato l’assessora alla Cultura Rosanna Purchia. Sono infatti molti i partner dell’iniziativa, come la Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino. Iren sarà main sponsor delle Luci. Saranno tre le nuove opere di quest’edizione: ‘Azzurrogiallo’ nei giardini di piazza Cavour, ‘Io, sono nato qui’ presso l’ospedale Sant’Anna e ‘…?…’ sulla cupola della Basilica Mauriziana, a due passi dal mercato centrale di Porta Palazzo.

Luci accese fino alle 22:00, ma per weekend e festività fino a mezzanotte

Mancherà invece per motivi di restauro ‘Il tappeto volante’ di Daniel Buren, una struttura modulare di luminarie che fa da soffitto alla piazza del Municipio, che tornerà l’anno prossimo. Invece, nell’inaugurazione di domani sarà pronta la versione recuperata delle di ‘Piccoli spiriti blu’ di Rebecca Horne, che illumina il monte dei Cappuccini. Il sindaco Lo Russo ha voluto ricordare l’inventore delle Luci, l’assessore della giunta Castellani Fiorenzo Alfieri che le lanciò nel 1998, “all’inizio della conversione postindustriale, in un contesto in cui in questa Città si parlava molto poco di cultura e arte contemporanea”. Le luci saranno accese fino alle 22.00 da domenica a giovedì e fino alle 24.00 venerdì e sabato. Le Luci resteranno accese fino a mezzanotte anche per tutto il periodo festivo, tra il 19 dicembre e il 2 gennaio 2023.

