Ultime corse del Treno di Dante, poi torna con la primavera

RAVENNA- Il ‘centoporte’, il trenino storico dedicato a Dante che corre dalla città che gli ha dato dato i natali e che ospita le sue spoglie, Firenze e Ravenna, e viceversa corre ancora per un ultimo weekend prima della pausa invernale. Per poi ripartire nella primavera 2023. Ci sono ancora le giornate del 29 e 30 ottobre, e una corsa straordinaria martedì 1 novembre, per percorrere i 136 chilometri a bordo lungo la linea ferroviaria Faentina toccando le terre percorse del Sommo Poeta nel suo esilio. Sabato il treno parte da Firenze Santa Maria Novella alle 8.50 e fa tre soste a Borgo San Lorenzo, Marradi e Brisighella e una sosta prolungata (un’ora e mezzo) a Faenza, dove arriva 11.08, per visitare la rinomata città delle ceramiche artistiche. L’arrivo a Ravenna è poi previsto per le 13.17, dove il convoglio si fermerà fino alle 17.54 per poi ripartire verso Firenze, con arrivo alle 21.

IL 29 E 30 OTTOBRE E L’1 NOVEMBRE CORSE CON SOSTA TRA BORGHI E CASTAGNE



Domenica 30 ottobre, invece, la sosta prolungata sarà a Marradi per partecipare alla Sagra delle Castagne e del Marron buono. Il programma di viaggio prevede: partenza alle 8.50 dalla stazione di Firenze, alle 10.38 arrivo a Marradi e accoglienza da parte della Pro Loco per la visita guidata al borgo dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Alle 12.30 pranzo tipico allo stand gastronomico della Sagra a un prezzo convenzionato per i viaggiatori. Poi, volendo, si può usare il pomeriggio libero per visitare Brisighella o Faenza, usando il servizio Trenitalia regionale incluso nel prezzo del biglietto (alle 14.56 partenza del treno regionale con arrivo alle 15.19 a Brisighella e alle 15.30 a Faenza). Per il ritorno appuntamento col Treno di Dante alle 18.33 dalla stazione di Faenza o alle 18.47 dalla stazione di Brisighella alla volta di Firenze (arrivo previsto alle 21). Il costo del pacchetto è di 56 euro (viaggio andata e ritorno e benefit, compresi ingressi gratuiti nei musei convenzionati). Per chi decide di non fermarsi a Marradi, il trenino prosegue, arriva a Ravenna alle 11.57 e riparte verso Firenze alle 17.54 (arrivo previsto alle 21).

GRAN FINALE L’1 NOVEMBRE COL GIOCO-CACCIA AL TESORO A RAVENNA



Infine, a chiusura dell’edizione 2022 del Treno di Dante, l’1 novembre è prevista la corsa straordinaria con il classico programma di viaggio (partenza da Firenze alle 8.50 e arrivo a Ravenna alle 11.57) arricchito, volendo, da “Ravenna – Dante’s Inferno”, il gioco che fonde escape room e caccia al tesoro. I partecipanti dovranno svelare i misteri della storia dantesca entro 90 minuti di tempo. Il gioco inizia scaricando un’App sul telefonino che guiderà i giocatori attraverso le vie della città per risolvere enigmi e rompicapi. Info: [email protected] I biglietti per il Treno di Dante sono in vendita sul sito www.iltrenodidante.it. Prezzi: singola tratta 38 euro; andata e ritorno 56 euro (sconti per i bambini e gratuità fino a 4 anni).

