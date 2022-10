Toscana, Giani vola a Washington: “Regione premiata da italoamericani”

FIRENZE – Eugenio Giani va a Washington. Da domani il governatore, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e dal portavoce dell’opposizione a palazzo del Pegaso, Marco Landi, sarà in missione negli Stati Uniti per il conferimento alla Toscana del titolo di Regione d’onore 2022 da parte della National Italia America foundation. La visita istituzionale, preannunciata nei mesi scorsi, si concluderà domenica e prevederà un fitto programma di incontri tesi a rafforzare i rapporti imprenditoriali, culturali e istituzionali tra Toscana e Stati Uniti. “È un grande onore per la Toscana ricevere questo riconoscimento- spiega Giani alla vigilia della missione Oltreoceano- la Niaf è infatti l’associazione di italo-americani più rappresentativa negli Stati Uniti e svolge una funzione importantissima di collegamento con le comunità e le istituzioni. La fondazione, con questa sua scelta, ha voluto sottolineare la capacità attrattiva della nostra terra sotto tanti profili: storico, culturale, turistico, paesaggistico, economico”.

IL GOVERNATORE: “OCCASIONE PER TESTIMONIARE GRANDE LEGAME TOSCANA E USA”

La consegna di questo premio, aggiunge, “è per noi l’occasione per dare direttamente, con la nostra presenza, testimonianza del grande legame che la Toscana ha con tutti gli italiani che hanno lasciato il segno in America e in tutti gli altri continenti”. Una trasferta che ha un significato altrettanto rilevante per l’assemblea legislativa regionale, come precisato dal suo presidente Mazzeo: “Sarò presente io insieme al portavoce dell’opposizione Marco Landi, saranno rappresentate tutte le forze politiche– conferma- le istituzioni hanno a cuore lo sviluppo del territorio e la necessità per la Toscana di aprirsi al mondo sempre di più. La nostra regione sarà premiata dalla Niaf, ma avrà anche l’opportunità di incontrare il mondo economico americano“.

