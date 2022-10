Roadshow di Cdp a Firenze, Scannapieco: “Toscana dinamica e resiliente”

FIRENZE – “Descriverei la Toscana con due aggettivi, dinamica e resiliente. C’è un tessuto imprenditoriale solido, c’è voglia di fare. Questa struttura portata a nuova vita è un esempio di ciò che si può e si deve fare”. È quanto afferma l’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, al roadshow alla Manifattura Tabacchi, a Firenze, struttura recuperata proprio con un contributo dell’istituto. Cdp è impegnata in Toscana, nel segno della riqualificazione, anche sul centro servizi di Scandicci e sull’housing sociale, “ma quello che è importante- prosegue Scannapieco- è che ci sia voglia di riportare a vita nuova parti di città. Questo è importante perché ha un doppio impatto, far rivivere la città e migliorare, in conseguenza di questo, la coesione sociale”.

QUESTIONE IDRICA SFIDA DEL DOMANI, RAGIONARE SU INVASI E RACCOLTA ACQUE

L’amministratore delegato riflette anche sulla priorità principale per la regione nel prossimo futuro: “Dobbiamo guardare alle questioni idriche, che rappresentano la crisi del domani- avverte- serve ragionare quindi sugli invasi, la raccolta delle acque, gli sprechi. È una delle sfide più importanti. Inoltre occorre una gestione accurata del territorio, inserendo in ogni cosa il concetto del riuso”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it