Occhiuto: “Sorical in Calabria, gestirà tutte le fasi del servizio idrico”

REGGIO CALABRIA – “L’Autorità rifiuti e risorse idriche, che abbiamo istituito con una riforma fortemente voluta dall’esecutivo regionale, attraverso una delibera del commissario straordinario Bruno Gualtieri, ha individuato formalmente Sorical quale soggetto gestore unico del servizio idrico integrato. Abbiamo raggiunto un primo importante obiettivo. Va avanti così, in modo spedito, il percorso verso la creazione di una multiutility che gestisca tutte le fasi, operative e amministrative, delle acque in Calabria”. Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto che aggiunge: “Era l’obiettivo che ci eravamo prefissati già nelle prime settimane dopo il mio insediamento come presidente della Regione, e di questo scenario – afferma – avevo ampiamente parlato anche in campagna elettorale”.

“In soli 12 mesi abbiamo concluso un iter che altri avevano immaginato e mai portato a termine. Sorical, all’interno del capitale della società entreranno presto anche i Comuni, acquisirà il controllo della distribuzione dell’acqua, della depurazione, e della parte relativa alla riscossione. Attività che al momento – conclude Occhiuto – vengono gestite dagli enti locali”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it