Un bambino ricco può essere maleducato? No. La risposta di Chiara Nasti agita la rete

ROMA – Ancora polemica su Chiara Nasti. Dopo le parole sulle donne ‘che svaccano’ in gravidanza, e quelle seguite al suo ‘gender reveal’ organizzato allo Stadio Olimpico, l’influencer e moglie del calciatore Zaccagni, agita la rete con una risposta inquietante. In poche parole? Un bambino che dice la parolacce, se ricco, non può essere definito maleducato. A spiegarlo, senza possibilità di fraintendimento è la stessa Nasti in risposta al commento di una follower che le scrive: “Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice vaff***?”. Questo il pensiero espresso dall’influencer: “Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su”.

Un concetto che non è sfuggito alle lente d’ingrandimento della rete. Se per lo più i commenti verso Chiara Nasti erano di indignazione, altri erano ironici come quello di Angelo Pintus che osserva: “Allora non ero maleducato da piccolo?! Ero solo povero”. Il Signor Distruggere, blogger e scrittore, spiega inoltre: “”No, no, stavamo nella stessa agenzia, è proprio così” e ancora “Vai poi a capire perché si dovrebbe ringraziare il datore di lavoro, manco ci facesse la carità”.

