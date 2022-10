Papa Francesco contro il porno: “Un vizio che hanno anche sacerdoti e suore”

ROMA – Papa Francesco incontra i seminaristi e sacerdoti che studiano a Roma e parla anche delle nuove tecnologie, con i loro pro e contro. “Non sono il mio mondo – premette il Pontefice – ma voi dovete usare i nuovi strumenti per andare avanti e comunicare“.

Attenzione però ai “pericoli”, avverte Bergoglio. No a “stare tutto il giorno a leggere le notizie o a guardare programmi o ad ascoltare musica” che possano distrarre dal lavoro. La tecnologia, sottolinea il Papa, “va usata bene”.

Poi Francesco si sofferma su un punto in particolare: “La pornografia digitale è un vizio che hanno tante persone, non solo laici ma anche sacerdoti e suore. E il diavolo entra da lì”. Una bocciatura ‘tout court’, quella del Pontefice nel suo colloquio con i seminaristi e i sacerdoti: “Non mi riferisco soltanto alla pornografia criminale come quella degli abusi sui bambini, che è una vera e propria degenerazione. Parlo della pornografia un po’ normale”.

Il motivo è presto detto: secondo il Papa, “il cuore puro che riceve Gesù ogni giorno non può ricevere informazioni pornografiche. È una cosa che indebolisce l’anima. Ve ne parlo perché è una realtà che tocca tutti – ribadisce Bergoglio – anche sacerdoti, i seminaristi, le suore, le anime consacrate. Quindi state attenti”.

