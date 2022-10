Stasera in prima visione tv “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)”

ROMA – Appuntamento imperdibile stasera in tv per tutti i fan dell’Universo DC. Oggi, mercoledì 26 ottobre, arriva in prima visione su Italia 1 “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)”, film del 2020 diretto da Cathy Yan. Quattro anni dopo ‘Suicide Squad’, Margot Robbie torna a vestire nuovamente i panni dell’ex compagna del villain Joker. In questo nuovo capitolo, che la vede come protagonista, la bad girl ha definitivamente messo la parola fine alla sua relazione e deve trovare se stessa e sfuggire dalle grinfie dei numerosi nemici accumulati nel corso degli anni, grazie alle scorribande a cui ha preso parte insieme a ‘Mr J.’. Si unisce perciò al gruppo Birds of Prey insieme alle altre tre eroine Black Canary, Hunter e Renée Montoya. A unire il gruppo la ricerca di una piccola borseggiatrice, Cassandra Cain, finita nel mirino di un comune nemico, il boss della mafia Roman Sionis, interpretato da Ewan McGregor.

