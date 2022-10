Apre lo sportello “Sos bollette” a Modena

MODENA – Arriva lo sportello “Sos Bollette” a Modena. Aprirà giovedì 3 novembre nell’ambito di un più ampio progetto, dal titolo “Vicino a te!”, che beneficia del sostegno della Fondazione di Modena e che registra tra i suoi partner anche Adiconsum, Adoc, Arci, Acli e Comune di Modena. Nel nuovo ‘contenitore’, targato Federconsumatori, in realtà troveranno posto tre distinti servizi: il nuovo sportello Sos Bollette, appunto, lo storico sportello Sos Truffa & C., arricchito da una nuova offerta di supporto psicologico e con una maggiore attenzione alle truffe online, e infine lo sportello Sovraindebitamento da gioco d’azzardo, la cui attività verrà estesa all’indebitamento energetico e non solo. In merito al nuovo servizio sulle bollette, Federconsumatori spiega che “il fortissimo incremento del costo dell’energia, a partire dall’ultimo trimestre 2021, ha determinato gravi problemi per tanti cittadini e tante famiglie, a partire da quelle a basso reddito”.

Lo sportello Sos Bollette aspira quindi a diventare “un riferimento per chi necessita di informazioni sulla propria bolletta, sulle modalità di rateizzazione dei costi, sui possibili sostegni economici ed in generale sui diritti degli utenti”, segnalano dall’associazione di consumatori della Cgil. Ad esempio verranno orientati gli utenti, con “rigorosa neutralità”, sulle modalità di ricerca di un diverso gestore e sul passaggio al mercato libero. Il servizio è gratuito e, negli orari indicati nel sito Federconsumatori, si affianca allo sportello Energia, che fornisce consulenze gratuite con appuntamento a Modena, Carpi e Vignola. “Negli ultimi sei mesi ha visto quadruplicare le richieste di aiuto da parte di cittadini e famiglie“, assicura Federconsumatori.

