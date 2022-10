Nuovi sbarchi dalla Libia, soccorsi oltre mille al largo di Siracusa

ROMA – Dalla serata di ieri 25 ottobre e fino a stamane, sono state condotte, al largo delle coste siracusane, in area di responsabilità SAR italiana, due complesse operazioni di soccorso coordinate dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma (IMRCC), nei confronti di due pescherecci con diverse centinaia di migranti bordo, provenienti dalla Cirenaica (regione orientale della Libia).

LE OPERAZIONE DI SALVATAGGIO, TROVATI 2 CADAVERI



Sul primo peschereccio, a circa 35 miglia dalla costa, sono intervenuti: nave Diciotti della Guardia Costiera, che ha tratto in salvo 416 migranti, e un pattugliatore spagnolo in missione FRONTEX, che ha recuperato 78 migranti. Un secondo peschereccio è stato soccorso, sempre durante la notte, a 60 miglia dalla costa. In area d’operazione sono intervenuti nave Diciotti, un pattugliatore della Guardia di Finanza e due motovedette della Guardia Costiera. Tratti in salvo 663 migranti e recuperati due corpi privi di vita.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it