Il ministro Tajani: “Africa e America Latina priorità dell’Italia”

ROMA – “Noi abbiamo bisogno dell’Africa e l’Africa ha bisogno di noi, e lo stesso vale per l’America Latina”. Così Antonio Tajani, che si è detto “felice che il mio primo intervento da ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale sia in occasione delle celebrazioni dei 50 anni di Avsi”.

INSIEME PER I 50 ANNI DI AVSI

L’occasione è il convegno ‘Beyond Development – The Future We Want’, organizzato a Roma per l’anniversario della Fondazione con sede a Milano.

“Ieri il governo lo ha ribadito” ha detto il neo-ministro: “Dobbiamo fare di più e meglio per far crescere il continente africano”. Secondo Tajani, la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera italiana, fondata su “un partenariato egualitario, che vale anche per l’Africa dove Avsi è tanto presente”. Paesi a cui “guardare non con le lenti degli europei ma degli africani” ma “pandemia, crisi alimentare e climatica, guerra in Ucraina hanno eroso molti dei traguardi raggiunti in questi anni” e “mai come oggi si registrano diseguaglianze”.

Il Ministro @Antonio_Tajani al convegno #BeyondDevelopment di @FondazioneAVSI: "la cooperazione allo sviluppo concorre agli obiettivi di pace, stabilità, prosperità e diritti alla base di una società inclusiva, per lo sviluppo di scambi, investimenti, occupazione e imprenditoria” pic.twitter.com/2S8q8QueBw — Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) October 26, 2022

Tajani ha citato la lotta al terrorismo ma anche “le tante donne violentate e costrette a salire sui barconi dei migranti. Non è più accettabile”. La tutela delle donne, secondo il ministro, “è altro tema prioritario così come la difesa delle minoranze religiose”.

Il sostegno all’Africa dunque “è fondamentale e deve arrivare con la collaborazione dell’Europa”, dove l’Italia “può aspirare a un ruolo di primo piano”.

“FAVORIRE CRESCITA E RELAZIONI”

“Crescita armonica ed inclusiva” è l’azione che Italia e imprese devono perseguire anche in America Latina“, un continente “fratello per i tanti legami linguistici, religiosi e di presenza di connazionali“. Tajani ha aggiunto: “Scambi, non per colonizzare ma per favorire crescita e relazioni tra Europa e Africa e America Latina”.

Un impegno, questo, ha evidenziato il ministro, a cui “Avsi collabora” perché “da 50 anni ogni giorno lavora per la dignità della persona“.

