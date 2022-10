A Cantù nasce il ‘Bookfest Horror Show’

ROMA – Tra vecchie e nuove credenze, tra tradizioni e appropriazioni culturali, Halloween oggi è per alcuni la notte delle streghe, per altri la festa per cacciare via gli spiriti cattivi, l’occasione per prendersi gioco di ciò che spesso ci fa molta paura o il momento per celebrare le anime dei defunti.

In provincia di Como, a Cantù, proprio in occasione della festa di Halloween nasce il ‘Bookfest Horror Show’, un festival letterario che esorcizza la paura nella vita dei bambini e dei ragazzi. Quattro giornate, in programma dal 27 al 30 ottobre nel Teatro San Teodoro, da trascorrere tra storie paurose, incontri con autori, laboratori e merende in perfetto stile Halloween. L’appuntamento, che coinvolge famiglie, scuole, insegnanti e tutti coloro che amano leggere e imparare dalle storie, è ideato e organizzato dalle giornaliste Carla Colmegna e Giovanna Canzi.

GLI APPUNTAMENTI AL BOOKFEST HORROR SHOW

Le prime due giornate del ‘Bookfest Horror Show’, il 27 e 28 ottobre, sono dedicate alle scuole primarie e secondarie di primo grado. I bambini e i ragazzi incontreranno gli autori delle case editrici Pelledoca e Il Castoro che presenteranno i loro libri dedicati a storie che raccontano la paura e i possibili modi per superarla.

Il 29 e 30 ottobre, sabato e domenica, ecco invece gli appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la famiglia e gli insegnanti. Tra gli ospiti del weekend è atteso, sabato alle 15.00, il noto pedagogista Raffaele Mantegazza dell’Università Bicocca che rifletterà insieme ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori sul tema ‘Io non ho paura (di avere paura). La letteratura, l’arte e le paure dei ragazzi’.

Ancora sabato, alle 16.30, l’autore Roberto Morgese presenterà ai bambini dai 5 anni in su il libro ‘Che paura anche se…’, volume edito da Storybox Editore in collaborazione con Italian Children’s Writers Association. Domenica invece, alle 15.00, è in programma il laboratorio ‘Libri misteriosi’ a cura di rossocobalto – servizi per l’arte. Sempre alle 15, mentre i bambini seguono il laboratorio, i genitori incontreranno la maestra Grazia Mauri per consigli di lettura paurosi. Infine Sonia Maria Luce Possentini e Patrizia Zerbi presenteranno in anteprima, alle 16.15, il libro ‘Pauraaaaa’ (Carthusia Edizioni).

L’evento ha il patrocinio del Comune di Cantù, il sostegno della BCC di Cantù e dell’associazione Charturium, e la collaborazione del Festival letterario ParoLario, della libreria Libooks di Cantù e del teatro San Teodoro con l’aiuto di rossocobalto-servizi per l’arte, dell’escape-room Emosefem e dell’accademia musicale MiFa.

