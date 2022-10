Il Forum nazionale di Anorc è online sulla piattaforma DIGEAT+

ROMA – Tre giornate dedicate al confronto per i Data Protection Officer (DPO), i Responsabili della Conservazione (RDC) e i Responsabili della transizione digitale (RTD). Questo è stato il Forum Nazionale di ANORC dedicato alla custodia dei contenuti digitali, l’ultima tappa del percorso annuale DIGEAT 2022/23.

Le tre giornate integrali dell’evento sono già disponibili gratuitamente sulla piattaforma DIGEAT+, recentemente entrata a far parte di Repubblica Digitale e anticipano l’arrivo di una rivista in formato digitale redatta dallo staff di Digital&Law in collaborazione con Studio Moscara.

È anche stato diffuso un ‘trailer’ che in pochi minuti raccoglie i momenti migliori del Forum.

Le tre giornate del #forumANORC, svoltosi lo scorso 19, 20 e 21 ottobre, sono state moderate rispettivamente dagli avvocati Andrea Lisi, Luigi Foglia e Sarah Ungaro e hanno visto la partecipazione, in qualità di relatori, di personalità di prestigio provenienti dal mondo accademico, istituzionale, aziendale e della libera professione.

L’evento si inserisce nel percorso DIGEAT 2022/23 ideato da ANORC e ANORC Professioni e organizzato da Digital & Law e questa tappa ha ricevuto il patrocinio di: AgID e Garante della Protezione dei dati personali, insieme a: ANAI, ANDIP, CLUSIT, CNA Professioni, think tank Galileo, IIP, PROCEDAMUS, Digital SIT, SOSARCHIVI, SGI, THEMIS, Trust&Wealth Management Journal. Il Forum è inoltre parte del circuito dell’ECSM, il Mese Europeo della Sicurezza Informatica organizzato dall’agenzia europea ENISA e supportato in Italia da Clusit.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it