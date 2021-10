No Green Pass a Trieste, l’Autorità portuale smentisce assemblea e sciopero: “Non ci risulta nulla”

TRIESTE – A Trieste non si placano le proteste di una frangia di portuali, che annunciano uno sciopero e un nuovo corteo per domani, a margine di un’assemblea svolta ieri. Replica l’autorità portuale in una nota: non risulta nessuna assemblea avvenuta e nemmeno lo sciopero annunciato. Ieri sera un comunicato dei lavoratori annunciava che in giornata si era svolta un’assemblea dei portuali in cui si era deciso per un corteo domani mattina, in concomitanza con lo sciopero.



Oggi è l’autorità portuale, in un comunicato, a smentire quanto detto ieri dai portuali. “Nel porto di Trieste nella giornata di ieri- scandisce- non vi è stata alcuna assemblea spontanea dei lavoratori, tantomeno autorizzata in base alle regole sindacali. Nessuna organizzazione sindacale riconosciuta infatti, ha dichiarato sciopero nella giornata di domani tra i lavoratori dello scalo giuliano”.