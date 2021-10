Consiglio regionale della Campania approva ordine del giorno per “supportare” la vertenza Whirlpool

NAPOLI – È stato approvato all’unanimità, dal Consiglio regionale della Campania, un ordine del giorno che impegna la giunta a “supportare” la vertenza Whirlpool, garantire il “massimo sostegno attraverso l’individuazione di strumenti e azioni idonee al fine di agevolare il passaggio dei lavoratori nel nuovo soggetto” e a “vigilare” sull’esito positivo della vicenda industriale. L’atto è stato illustrato all’aula dalla consigliera regionale del Pd Loredana Raia e formulato a seguito di un incontro avvenuto la scorsa settimana tra i lavoratori della Whirlpool, il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e i capigruppo.

“L’atteggiamento dell’azienda, che insiste nel voler licenziare i lavoratori nonostante la vertenza sia a un passo dalla risoluzione, è inspiegabile – si legge nel documento approvato dal Consiglio – e ravvisa un accanimento nei confronti dei lavoratori di Napoli stante anche gli accordi presenti in Campania, che la impegnano ad accompagnare l’attuazione della riconversione tenendo in carico, fino ad assorbimento, i lavoratori di Caserta, nel nuovo soggetto individuato nel vecchio accordo del 2015. Tutto ciò, nonostante più volte avesse dichiarato al tavolo ministeriale di essere disponibile a cedere gli asset e ad accompagnare la transizione dei lavoratori da Whirpool al nuovo soggetto”. “Questa vertenza – ha aggiunto Gennaro Saiello (M5s) – rappresenta l’emblema delle tante aziende che si sono insediate sui territori, hanno preso fondi pubblici e, poi, inspiegabilmente, sono andate via. La Regione Campania deve impedire che ciò accada”.