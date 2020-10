Milano, gli studenti del ‘Volta’ contro la Regione: “Pronati a manifestare”

MILANO – Un’azione dimostrativa “per far vedere a Fontana quanto sia difficile seguire tutto il giorno, tutti i giorni, in Dad“. Cosi’ alla ‘Dire’ i ragazzi e le ragazze del liceo ‘Volta‘ di Milano che annunciano per mercoledi’ 28 ottobre, di fronte al palazzo della giunta regionale (piazza citta’ di Lombardia lato via Restelli), una “manifestazione pacifica e nel rispetto delle norme di sicurezza”.

Dopo la lunga lettera con cui ieri sera chiedevano al governatore di adeguarsi al dettato dell’ultimo DPCM, con il quale il governo ha previsto la Dad al 75% dell’orario anziche’ al 100%, il gruppo torna a farsi sentire con questa iniziativa. “Vogliamo che sia una protesta ordinata e significativa- spiegano infine alla ‘Dire’- percio’ chiediamo agli interessati di contattarci scrivendo all’account instagram @ali_campaner”.