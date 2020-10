Il virologo Crisanti: “Al Dpcm voto 8, coraggioso e indispensabile”

ROMA – “Il nuovo Dpcm è un provvedimento coraggioso e indispensabile se vogliamo evitare il lockdown, ha scontentato molti ma non credo fosse evitabile. Se gli dovessi dare un voto gli darei 8”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora‘, il virologo Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia dell’Università di Padova.

Lei spesso viene definito il più pessimista tra i virologi, gli chiedono. “Semmai mi definirei il più realista”, risponde. Come immagina potrebbe esser la situazione a Natale? “Chi può dirlo. Penso però che si debba vedere il Natale non come un pericolo ma come un’opportunità. Ci saranno tre settimane di stop alle scuole, le attività produttive saranno leggermente ridotte, tuteleremo le attività commerciali e cercheremo di limitare gli spostamenti. Dovremmo vedere il Natale come un’opportunità per diminuire ulteriormente i contagi”, ha concluso il virologo.