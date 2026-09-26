sabato 26 Settembre 2026

Conte avverte il campo largo: “I nostri progetti da NOVA al tavolo progressista o torno a fare il professore”

Il leader del M5S da Diamante lancia un messaggio agli alleati durante la presentazione del libro 'Una nuova primavera': "Se non posso portare avanti il nostro programma, torno all'università e riapro lo studio legale"

Data pubblicazione: 26-9-2026 ore 20:43Ultimo aggiornamento: 26-9-2026 ore 20:43

ROMA – “Attraverso NOVA, abbiamo raccolto molte idee programmatiche da portare al tavolo della coalizione progressista. Ci sono progetti validissimi. Se non mi fosse concessa la possibilità di portare avanti i progetti riuniti nel programma dai tavoli di lavoro di questi mesi, me ne torno serenamente al mio lavoro a Firenze”.

Con queste parole il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato da Diamante una chiara avvertenza all’alleanza di centro-sinistra. Intervenuto nel corso della presentazione del suo libro ‘Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia’, l’ex premier ha voluto ribadire la centralità del percorso partecipativo di “NOVA” e del pacchetto di riforme elaborato dal Movimento.

“Sono in aspettativa. Torno all’università e riapro uno studio legale”, ha scandito Conte, rivendicando la propria autonomia professionale e ponendo l’accettazione dei contenuti programmatici come condizione imprescindibile per la permanenza al tavolo della coalizione.

Leggi anche

Deepfake e fotomontaggi IA, cosa dice la legge?

di Piero Bonito Oliva

Tajani attacca i “giudici perdonisti”: insorgono Anm e Penalisti. La replica: “Mai chiesto di non applicare la legge”

di Piero Bonito Oliva

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia