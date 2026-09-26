Conte avverte il campo largo: “I nostri progetti da NOVA al tavolo progressista o torno a fare il professore”

ROMA – “Attraverso NOVA, abbiamo raccolto molte idee programmatiche da portare al tavolo della coalizione progressista. Ci sono progetti validissimi. Se non mi fosse concessa la possibilità di portare avanti i progetti riuniti nel programma dai tavoli di lavoro di questi mesi, me ne torno serenamente al mio lavoro a Firenze”.

Con queste parole il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha lanciato da Diamante una chiara avvertenza all’alleanza di centro-sinistra. Intervenuto nel corso della presentazione del suo libro ‘Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia’, l’ex premier ha voluto ribadire la centralità del percorso partecipativo di “NOVA” e del pacchetto di riforme elaborato dal Movimento.

“Sono in aspettativa. Torno all’università e riapro uno studio legale”, ha scandito Conte, rivendicando la propria autonomia professionale e ponendo l’accettazione dei contenuti programmatici come condizione imprescindibile per la permanenza al tavolo della coalizione.