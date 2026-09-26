Deepfake e fotomontaggi IA, cosa dice la legge?

ROMA – L’immagine della sottosegretaria Matilde Siracusano modificata digitalmente per sottrarle la maglia e accentuarne la scollatura ha riacceso i riflettori su un fenomeno che travalica il singolo scontro elettorale a Reggio Calabria. Di fronte al fotomontaggio pubblicato dai canali ufficiali di Roberto Vannacci, utenti e osservatori si pongono una domanda precisa: dove finisce la provocazione politica e dove comincia la violenza di genere digitale punita dalla legge? La risposta parte da una premessa etica irrinunciabile: offendere, sminuire e sfruttare il corpo di una donna è sbagliato sempre, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto. Nessuna campagna elettorale e nessuna pretesa parodistica possono giustificare la riduzione della figura femminile a oggetto di scherno o ipersessualizzazione.

I PRECEDENTI: DA BOLDRINI A BOSCHI FINO AL FOTOMONTAGGIO SU MELONI

L’episodio che ha coinvolto Siracusano non nasce nel vuoto, ma si inserisce in una precisa case history della politica italiana, dove la denigrazione estetica o la sessualizzazione sono state spesso utilizzate come clava comunicativa contro le donne delle istituzioni.

Impossibile non pensare al caso del 2014 legato al blog di Beppe Grillo, che lanciò il provocatorio post ‘Cosa faresti in auto con la Boldrini?’, scatenando una valanga di commenti violenti, sessisti e intimidatori contro l’allora presidente della Camera Laura Boldrini. Un episodio che mostrò per la prima volta la portata devastante del trolling politico indirizzato contro una figura femminile.

Sempre nel 2014, il debutto del governo Renzi fu accompagnato dalla virale diffusione di un fotomontaggio relativo alla ministra Maria Elena Boschi durante il giuramento al Quirinale: una modifica grafica fece apparire artificialmente un perizoma che spuntava dai pantaloni, uno dei primi esempi di fake news visiva costruita per ipersessualizzare ed eliminare la solennità del ruolo istituzionale.

Nel 2019 toccò a Teresa Bellanova al giuramento come ministra dell’Agricoltura: l’abito blu elettrico scelto per il Quirinale scatenò una violentissima gogna social fatta di insulti sul corpo e sul titolo di studio, a cui la ministra rispose con classe rivendicando che la vera eleganza è il rispetto delle proprie idee e del proprio lavoro.

Un copione simile ha travolto anche l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, bersaglio di derisioni estetiche continue, fino ad arrivare alle immagini deepfake di natura pornografica generate con l’IA ai danni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e finite direttamente nelle aule di tribunale.

QUANDO L’ALTERAZIONE DIVENTA REATO: TRA LEGGE IA E AI ACT

L’evoluzione tecnologica ha trasformato i vecchi fotomontaggi artigianali in insidiosi contenuti sintetici generati dall’intelligenza artificiale, ma il quadro giuridico attuale non lascia più spazi d’ombra per chi tenta di giustificare tali condotte. Modificare e diffondere lo scatto di una persona senza il suo consenso costituisce una violazione del diritto all’immagine, ma quando l’elaborazione viene concepita per ridicolizzare o danneggiare la reputazione, l’azione integra il reato di diffamazione aggravata.

L’entrata in vigore della legge italiana sull’Intelligenza Artificiale (L. 132/2025) ha inasprito le sanzioni introducendo circostanze aggravanti specifiche per chi impiega sistemi sintetici per alterare immagini o audio altrui arrecando un danno ingiusto. A questa tutela si sommano le regole europee dell’AI Act, che impongono l’obbligo tassativo di applicare marcatori visibili ed etichettature (watermarking) a qualsiasi contenuto visivo modificato artificialmente, impedendo di spacciare per reale un’immagine alterata.

I LIMITI DELLA SATIRA E LA RESPONSABILITÀ DEI CANALI SOCIAL

Invocare il “diritto alla satira” o la “battuta da campagna elettorale” non costituisce uno scudo legale di fronte ai giudici. La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito chiaramente che il diritto di satira e di critica politica incontra il limite invalicabile del rispetto della dignità umana. Rielaborare la realtà per esprimere un giudizio politico è lecito, ma falsificare la realtà per umiliare una persona o esporne il corpo in modo denigrante travalica ogni garanzia costituzionale.