Trump: “Spero in un accordo Putin-Zelensky prima dell’inverno”

ROMA – Il presidente americano Donald Trump esorta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, sottolineando il bilancio delle vittime nel conflitto in corso. Lo riporta Fox News, postando sul proprio canale X un video del numero uno della Casa bianca.

JUST IN: President Trump calls on Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy to negotiate a settlement with Russia, pointing to staggering casualty counts in the ongoing conflict.



Trump emphasizes that the overwhelming monthly death tolls, totaling tens of thousands of mostly… pic.twitter.com/LfbNX9A0ke — Fox News (@FoxNews) September 26, 2026

“Trump evidenzia – spiega l’emittente america – come l’enorme numero di morti mensili – nell’ordine delle decine di migliaia, in gran parte militari – renda fondamentale raggiungere una soluzione immediata”. “Voglio che trovi un accordo con Putin e voglio che Putin trovi un accordo con lui”, sono le parole di Trump. Questo può accadere “in un futuro non troppo lontano, magari prima del pieno dell’inverno. Questo mese sono morte 25.000 persone nel conflitto tra Russia e Ucraina. E il mese prima 32.000”.