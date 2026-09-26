sabato 26 Settembre 2026

Trump: “Spero in un accordo Putin-Zelensky prima dell’inverno”

Il presidente americano Donald Trump esorta il presidente ucraino a negoziare un accordo con la Russia, sottolineando il bilancio delle vittime nel conflitto in corso

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 26-9-2026 ore 17:26Ultimo aggiornamento: 26-9-2026 ore 18:45

ROMA – Il presidente americano Donald Trump esorta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, sottolineando il bilancio delle vittime nel conflitto in corso. Lo riporta Fox News, postando sul proprio canale X un video del numero uno della Casa bianca.

“Trump evidenzia – spiega l’emittente america – come l’enorme numero di morti mensili – nell’ordine delle decine di migliaia, in gran parte militari – renda fondamentale raggiungere una soluzione immediata”. “Voglio che trovi un accordo con Putin e voglio che Putin trovi un accordo con lui”, sono le parole di Trump. Questo può accadere “in un futuro non troppo lontano, magari prima del pieno dell’inverno. Questo mese sono morte 25.000 persone nel conflitto tra Russia e Ucraina. E il mese prima 32.000”. 

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