Fiorello torna su Rai1 dopo 15 anni: l’annuncio a sorpresa con un video sui social

ROMA – Un blitz in perfetto stile Fiorello per spiazzare gli addetti ai lavori e accendere l’attesa del pubblico. Senza conferenze stampa, note ufficiali o annunci istituzionali, lo showman ha scelto i propri canali social per lanciare la notizia del suo ritorno su Rai1, interrompendo un’assenza dalla prima rete che durava ormai da ben quindici anni.

LO SPOT IRONICO E LA SCRITTA “PROSSIMAMENTE”

Nel breve filmato diffuso in rete, improntato al consueto registro surreale, una voce fuori campo esordisce scherzando ironicamente su un noto spot che vede protagonista una stella di Hollywood: “Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione…”. Sul finale del video compare poi la dicitura chiave: la scritta “prossimamente” abbinata al marchio di Rai1.

Un colpo di scena che ha preso di sorpresa il mercato televisivo: l’attenzione degli osservatori era infatti concentrata sull’attesa ufficializzazione nei palinsesti di ‘La Pennicanza’, il nuovo progetto destinato a Radio2, non ancora inserito nella programmazione della radiofonia di Viale Mazzini.

UN’ASSENZA SULLA RETE AMMIRAGLIA CHE DURAVA DAL 2011

L’approdo di Rosario Fiorello sulla rete ammiraglia rappresenta un passaggio di primo piano per i palinsesti del servizio pubblico. L’ultimo show condotto dallo showman su Rai1 risale infatti al 2011, anno della messa in onda del fortunatissimo ‘Il più grande spettacolo dopo il weekend’.

Negli anni successivi, tra l’innovazione della fascia mattutina con ‘Viva Rai2!’ e le presenze al Festival di Sanremo, Fiorello ha continuato a rimodellare i linguaggi della televisione italiana. Restano ora da scoprire i dettagli operativi del rientro: la data di partenza, il titolo del format e la collocazione in palinsesto.