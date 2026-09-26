Russell domina in Azerbaigian, Ferrari quarta con Leclerc e Antonelli quinto: “Non avevo il passo”. La classifica completa

ROMA – George Russell vince il Gran Premio dell’Azerbaigian, quindicesimo appuntamento del Mondiale di F1.

Il britannico della Mercedes domina davanti a Max Verstappen e Isack Hadjar, entrambi su Red Bull. Quarta posizione per Charles Leclerc su Ferrari, quinto Kimi Antonelli – partito dalla 16esima posizione – mentre Lewis Hamilton è sesto con l’altra Rossa. “Oggi sicuramente non avevo il passo delle ultime gare, è stato un weekend in salita, il peggiore dell’anno. Però è uno di quei giorni in cui devi essere contento del quinto posto, soprattutto considerando il passo ma anche quello che è successo in gara”.

Così Kimi Antonelli dopo il Grna Premio dell’Azerbaigian. “Sicuramente non sono contento per come ho guidato- ha aggiunto a Sky il pilota della Mercedes- ma farò in modo di tornare al mio livello nella prossima settimana. George ha fatto un weekend fantastico ma io farò in modo di rimettere le cose in ordine”.

Quanto al possibile cambio della power unit ventilato prima della gara, rivela: “Volevo cambiare ma questo week-end non era pianificato e non eravamo pronti. Peccato, l’avrei presa volentieri”.

LA GARA

Russell c’è e bussa sulla spalla di Antonelli per dirgli ‘il Mondiale non è solo affar tuo’. Certo, se Kimi non avesse preso il muro nelle qualifiche togliendosi la possibilità di andare a caccia della pole, il britannico compagno di squadra avrebbe dovuto faticare invece che ritrovarsi in testa dall’inizio alla fine dei 51 giri previsti – “quasi una gita di piacere” il suo commento a motori spenti – a Baku, respingendo gli attacchi di Verstappen giusto nel finale. Ma Antonelli, costretto a partire dalla 16sima posizione in griglia, compie un’altra piccola impresa con il quinto posto di Baku che limita i danni in classifica iridata. Rimonta lenta – non efficace come a Monza – ma tanto basta per tenere (ancora) a distanza di sicurezza Russell: 15 i punti persi, resta leader del Mondiale con 66 punti.

Ferrari sempre in corsa per il podio, superati i primi 10 difficilissimi giri è stata lotta con gli avversari. Nonostante la seconda posizione in griglia, Leclerc in partenza viene subito infilato da Piastri e finisce per scivolare giù superato anche da Verstappen e Hadjar: per lui quarta posizione finale. Hamilton fa quel che può e resiste ma contro Antonelli c’è poco da fare ed è costretto al sesto posto. Per le Rosse è la quinta gara consecutiva senza podio.

LA CLASSIFICA

Se a Baku il re è Russell – nel weekend pole, giro veloce e vittoria – è una domenica da dimenticare per le due McLaren. Norris resta coinvolto nell’incidente che causa la prima delle due Safety car in gara ed è costretto al ritiro; Piastri vede sfumare le possibilità di podio e punti andando lungo alla seconda ripartenza, precipitando fino alla 14esima posizione. Curioso, nella prima fase del Gran Premio, il duello domestico (e addomesticato) tra Hadjar e Verstappen, con il francese nettamente più veloce del compagno di squadra ma intenzionato a restargli rispettosamente alle spalle fino ad arrendersi a un docile “ok, se proprio devo, posso passarlo” nel team radio. Ma il quattro volte campione del mondo – complici le safety car – lentamente ritrova il passo e va a mettersi alle spalle di Russell, ben piazzato negli specchietti a spingere come un matto fino al traguardo. Il prossimo appuntamento con il Mondiale di Formula 1 è in programma dal 2 al 4 ottobre con il Gran Premio del Bahrein che però si correrà a Sepang, in Malesia, per via della situazione geopolitica nel Medio Oriente. Questi i primi 5 della classifica Piloti: Antonelli 302 punti; Russell 236; Hamilton 199; Norris 186; Leclerc 179. Questi i primi 5 della classifica Costruttori: Mercedes 538 punti; Ferrari 378; McLaren 306; Red Bull 263, RB 83.