sabato 26 Settembre 2026

L’Italia non vincerà la terza Billie Jean King Cup di fila

Paolini e Grant sconfitte in semifinale dall'Ucraina. Finale contro la Repubblica ceca

Data pubblicazione: 26-9-2026 ore 14:37Ultimo aggiornamento: 26-9-2026 ore 14:37

ROMA – L’Italia del tennis femminile non vincerà una terza Billie Jean King Cup di fila. Stavolta la corsa si ferma in semifinale, contro l’Ucraina. Le azzurre capitanate da Tathiana Garbin sono uscite sconfitte per 2-0.

Jasmine Paolini, dopo la grande rimonta sulla Cina, ha perso con la numero 7 del mondo Elina Svitolina, 6-2 6-2 in poco più di un’ora. Nel primo singolare Tyra Grant – che ha giocato al posto di Elisabetta Cocciaretto – non era riuscita ad andare oltre uno 6-3 6-4 con Anhelina Kalinina.

L’Ucraina affronterà in finale la Repubblica Ceca, che ha battuto la Spagna.

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