Tg1 Libri, l’atlantismo di Mario Sechi e l’inchiesta di Alessandra Arachi nella rubrica di Polimeno Bottai

ROMA – L’atlantismo come pilastro d’identità e necessità strategica, le controverse frontiere della medicina per gli adolescenti e gli 80 anni della storia dell’aviazione italiana. Sono questi i temi al centro della nuova puntata di Tg1 Libri, la rubrica curata da Angelo Polimeno Bottai in onda domenica alle 13.30 su Rai1 al termine del telegiornale.

L’ATLANTISMO E L’IDENTITÀ OCCIDENTALE NEL SAGGIO DI SECHI

Ad aprire la trasmissione sarà il nuovo saggio del direttore Mario Sechi, “Occidente o niente” (Piemme). Il volume propone una riflessione analitica e profonda sul valore dell’atlantismo e sull’essenza della nostra identità geopolitica e culturale. Un’analisi di stringente attualità che rivendica la centralità dell’alleanza occidentale come presidio irrinunciabile di libertà, esaminandone la tenuta e l’importanza strategica anche di fronte ai passaggi più complessi e disorientanti della traiettoria politica di Donald Trump.

DALL’INCHIESTA SUI “BAMBINI TRANS” ALLA STORIA DEI VOLI PAPALI

Il confronto prosegue con un tema etico e medico destinato a sollecitare il dibattito pubblico. Nel libro “Bambini trans” (Rubbettino), la giornalista del Corriere della Sera Alessandra Arachi esplora i percorsi clinici a cui vengono indirizzati diversi adolescenti che manifestano disforia di genere. Il saggio accende i riflettori sulla somministrazione dei farmaci Bloccanti della pubertà, nati per sospendere temporaneamente lo sviluppo corporeo, fornendo al lettore elementi conoscitivi per fare luce su un terreno altamente delicato.

Spazio poi alla memoria industriale e istituzionale del Paese con la presentazione di “Storie in volo. 80 anni di trasporto aereo in Italia”, guidata dal giornalista Ignazio Ingrao. L’opera, scritta dal giornalista Rai Filippo Anastasi e dall’assistente di volo Rino Anastasio, ripercorre l’evoluzione della compagnia di bandiera italiana – dal marchio storico Alitalia fino all’era Ita Airways – svelando dettagli inediti e retroscena aneddotici sui viaggi aerei dei Pontefici, da Paolo VI fino ai giorni nostri.

Come di consueto, la puntata si chiuderà con la panoramica sui titoli più venduti della settimana attraverso la classifica ufficiale dei libri.