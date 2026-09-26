sabato 26 Settembre 2026

Ponte sullo Stretto, il direttore tecnico passa ad Anas. La società: “Avvicendamento condiviso da tempo”

Dal primo ottobre l'ingegnere assumerà il ruolo di Chief Operating Officer. Stretto di Messina SpA rassicura sulla continuità: "Risorse tecniche già acquisite, al via l'istruttoria Cipess"

di Piero Bonito OlivaData pubblicazione: 26-9-2026 ore 13:55Ultimo aggiornamento: 26-9-2026 ore 15:53

ROMA – Novità nell’organigramma per il progetto del Ponte sullo Stretto. A partire dal prossimo primo ottobre, l’ingegner Valerio Mele lascerà la direzione tecnica della società Stretto di Messina SpA per assumere un incarico di primissimo piano in Anas. A renderlo noto è la stessa concessionaria dell’infrastruttura, precisando che il trasferimento non rappresenta una frenata per l’opera, ma una riorganizzazione tecnica “decisa e condivisa da tempo”.

IL NUOVO INCARICO COME CHIEF OPERATING OFFICER

Mele andrà a ricoprire l’incarico di Chief Operating Officer, operando “alle dirette dipendenze dell’Amministratore delegato di Anas”. Si tratta, sottolinea la nota diffusa dalla società, del “ruolo di massimo vertice tecnico dell’Azienda”. Un traguardo professionale che valorizza il lavoro svolto nel recente passato: negli ultimi tre anni, infatti, l’ingegnere “ha acquisito una grande esperienza maturata nella gestione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina”.

CONTINUITÀ SUL PONTE E ISTRUTTORIA CIPESS

L’uscita dell’attuale direttore tecnico non altererà la tabella di marcia del collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. La società Stretto di Messina ha voluto infatti rassicurare l’opinione pubblica sull’operatività del cantiere, chiarendo di aver “già acquisito le risorse tecniche necessarie per la realizzazione del ponte”.

Il cambio di guardia coincide, del resto, con un momento cruciale per l’iter dell’infrastruttura. Nei prossimi giorni è infatti previsto “l’avvio dell’istruttoria presso il CIPESS” (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), un momento istituzionale con il quale, evidenzia la società, “si aprirà una nuova fase per lo sviluppo del progetto”. L’istruttoria fa seguito ai recenti pareri favorevoli incassati dall’opera, in particolare quelli dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (Art) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLP).

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