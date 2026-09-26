Sinner confessa a Anna Wintour che “se non sono pronto per gennaio è un problema”

ROMA – Non è solo una passerella, la fashion week milanese. Magari traduce anche il “Paese reale”, come ha detto Meloni accusata di averla preferita alle Nazioni Unite, ma è un fatto che da lì passi mezzo mondo: la moda è una calamita. Si può origliare, annusare, intuire e interpretare il dettaglio. Per cui ecco che dalla conversazione più improbabile – Jannik Sinner che chiacchiera con Anna Wintour e Aryna Sabalenka – trapela un virgolettato traumatico per il tennis mondiale. Un’ammissione di preoccupata fragilità del numero uno al mondo: “Se non sono pronto per gennaio, allora diventa un problema“.

Anna Wintour: "I thought you were going to Beijing"



Jannik Sinner: "I also thought so"



What happened 😭💔 pic.twitter.com/oe9Hg3qsHu — jannik sinner files (@jannik_files) September 25, 2026

Perché nessuno sa cos’abbia davvero Sinner. “Problema al ginocchio” è una definizione ampia persino per la stringente privacy medica che il campione impone ai media. Il forfait agli Us Open, e poi persino a Pechino ha alzato l’asticella del timore nazionale. E allora che quello scambio con la mitica “sacerdotessa di Vogue” intercettato dal Corriere della Sera diventa una notizia. Wintour gli chiede “Jannik, pensavo che andassi a Pechino…”. “Lo pensavo anch’io”. Col sorriso in assetto costante, Sinner è inscalfibile.

Ora resta da capire quando, dove (e in che condizioni), Sinner tornerà a sfilare in campo. Dopo Montreal, Cincinnati e gli Us Open, con Pechino sono quattro i tornei di fila che salta. La stagione indoor è la sua confort zone: il calendario prevede Vienna dal 26 ottobre, Parigi dal 2 novembre, e soprattutto le “sue” Atp Finals, a Torino dal 15 novembre. Per non parlare del Six Kings Slam a Riad, 1,5 milioni di euro per la sola presenza: 21-24 ottobre. Ora l’orizzonte pare gennaio, e se non quello “sarebbe un problema”.