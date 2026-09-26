FdI stabile, in calo FI e Lega, Pd sotto il 20%. Cresce Vannacci, ma non sarebbe garanzia di vittoria: il sondaggio Ipsos

ROMA – Fratelli d’Italia stabile (26,4%), la Lega perde terreno (4,7% con un calo dello 0,4%), così come Forza Italia (7,3%, -1%). Cresce ancora Futuro Nazionale, che in un mese ha guadagnato l’1,7%, arrivando all’8,8%. Il Pd scende sotto quota 20%. E’ l’ultima fotografia del gradimento rilevata per il Corriere della Sera da Ipsos Doxa.

Secondo il sondaggio, l’opposizione registra poche variazioni: Pd al 19,5% (-0,6%), M5S al 14,5%, Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3% e Italia Viva al 2,1%. In crescita, dopo la morte di Emma Bonino, +Europa (al 2,1%, +0,7%). Stabile anche Azione al 3% (-0,1%).

Per quanto riguarda le coalizioni: il centrodestra (senza Vannacci) è dato al 39,4%, in leggero calo, mentre l’eventuale “campo largo” del centrosinistra vale un 44,5%. Ma il voto per coalizioni strutturate, scrive il Corriere della Sera, è un po’ diverso: “la coalizione progressista è stimata al 43,9% e il centrodestra tradizionale è stimato al 38,7%. La presenza di Vannacci vedrebbe la prevalenza di misura del centrodestra allargato, che arriverebbe al 45,7% (perdendo circa il 2,5% rispetto alla somma aritmetica dei partiti, per la resistenza che abbiamo già visto in altre occasioni alla presenza organica dell’ex generale nella coalizione), mentre l’alleanza progressista arriverebbe al 45,2%, qualche decimale in più rispetto alla somma dei partiti. In sostanza la presenza di Vannacci al momento, per questi flussi di voti, non garantisce di per sé la vittoria, vista la stretta vicinanza delle due coalizioni”.

Il gradimento del governo cala di due punti, dal 42 di luglio all’attuale 40. Quello di Meloni di uno, dal 42 al 41. “Qualche piccolo arretramento per Tajani (dal 26 al 24) – continua il Corsera – probabilmente per una certa opacità del profilo del partito, di cui abbiamo già detto, e per il recente infortunio comunicativo; un arretramento di due punti (dal 21 al 19) anche per Vannacci, nonostante l’aumento del consenso per il suo partito”.