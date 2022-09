VIDEO | Caso Lavinia Montebove, la mamma: “Tranne i primi momenti, poi la maestra imputata è sparita”

VELLETRI – “Tranne i primissimi momenti, poi e’ letteralmente sparita“. Alla Dire Lara Liotta, mamma della piccola Lavinia Montebove, investita nel parcheggio dell’asilo nel 2018 a Velletri e da allora ridotta in stato vegetativo, commenta cosi’ le parole che l’imputata, la maestra Rocca, ha usato nell’udienza che si e’ da poco conclusa al Tribunale di Velletri sulla sua disperazione e sul rapporto stretto che aveva con i genitori della bambina.

“L’unico tentativo fatto dalla maestra e’ stato nel giorno stesso e il giorno dopo che eravamo in ospedale a combattere con nostra figlia tra la vita e la morte“, ribadisce ancora Massimo Montebove, papa’ della piccola. “Volevamo stare con la famiglia e gli amici piu’ stretti, in 3 anni e mezzo non ha trovato piu’modo di farsi sentire”.

E sul ruolo della stampa in merito al procedimento giudiziario, il papa’ di Lavinia puntualizza: “C’era un rischio di prescrizione fortissimo, quindi ci siamo limitati a segnalarlo alla stampa. Ma erano usciti gia’ articoli” anche su testate straniere, e conclude: “Attaccare la stampa e’ segno di debolezza, non di civilta’“.

LEGALE IMPUTATE: BIMBA SFUGGITA AL CONTROLLO

“La stampa ha messo in atto tutto un movimento di protezione della vittima che a noi, prima della fine del processo, appare ingiustificato. Le due imputate non parleranno prima della fine del processo”. Lo ha dichiarato alla Dire l’avvocata Anna Scifoni, legale delle due imputate sul caso della piccola Lavinia Montebove,in stato vegetativo dopo esser stata investita nel parcheggio dell’asilo.

Oggi in aula a Velletri l’interrogatorio della maestra Francesca Rocca, rinviata a giudizio per abbandono di minore. Durante l’udienza e’ stato mostrato un video della bambina che gattonava. Una messa in onda “per poter evincere- ha spiegato Scifoni- l’altezza dei gradini che la bambina agevolmente superava, perche’ la bambina non e’ stata abbandonata, ma e’ sfuggita al controllo”. E ha aggiunto: “L’ imputata oggi si e’ sottoposta all’esame e avrebbe potuto non farlo”.

Ha parlato infine l’avvocata di “un tragico evento di cui si risponde umanamente e moralmente, ma non alla giustizia”. E sull’assenza di contatti con la famiglia ha ribadito: “C’e’ stata la volonta’ del papa’ della bambina di non vederla e non sentire” la maestra, ha concluso.

