Terzo Open Day per l’ITS-ICT Academy

ROMA – Far conoscere ai giovani LE opportunità degli ITS e i nuovi percorsi di ICT-Academy. È l’obiettivo degli Open Day di ITS-ICT Academy, il neonato istituto del Lazio creato con l’obiettivo di formare i giovani diplomati e farli entrare direttamente nelle aziende del settore informatico. Dopo gli appuntamenti a Sacrofano e all’istituto ‘Armellini’ di Roma, oggi l’open Day è arrivato all’Itc ‘Piero Calamandrei’ di Via Carlo Emery di Roma, e il 30 settembre farà tappa alla all’università Sapienza, che ha curato il programma formativo dei corsi.

Nell’aula magna dell’istituto di Via Emery, ragazzi e ragazze hanno avuto l’opportunità di capire cosa sono gli ITS, e informarsi sui corsi in partenza a ottobre. Percorsi biennali, gratuiti, per diventare professionisti della programmazione, dell’informatica e del digitale. “Si lavorerà direttamente davanti ai computer, in modalità laboratoriale, con docenti provenienti direttamente dal mondo delle aziende- ha spiegato Fabrizio Rizzitelli, presidente della Fondazione ITS-ICT Academy– il secondo anno, invece, si svolgerà prevalentemente nelle aziende partner della Fondazione”.

“Siamo costantemente alla ricerca di figure in questo campo, e poterle formare in casa è una grande opportunità- dicono Fulvio Comandé e Sara Avaltroni di SiliconDev– la nostra è un’azienda giovane che si rivolge ai giovani, quindi non potevamo mancare a questo nuovo progetto. Abbiamo già una software factory in cui cerchiamo ragazzi e ragazze e diamo loro la possibilità di crescere al nostro interno. Questo ITS è in linea con la nostra filosofia che punta sui più giovani”.

Tra i partecipanti all’Open Day, studenti ma anche studentesse appassionate di Information Tecnology. Francesca studia Sistemi informativi aziendali e vorrebbe acquisire competenze più specifiche. La sua passione è la programmazione, e il pregiudizio sulla presenza maschile non la spaventa. “Ormai ci sono tante ragazze che studiano queste materie, e poi l’unica cosa che mi interessa è trovare un lavoro che mi dia soddisfazione”.

“Crediamo molto in questo progetto, un modo ulteriore per far crescere le giovani leve ma anche le aziende, che hanno bisogno dei giovani per il loro futuro- ha spiegato alla Dire Laura Petrini, responsabile personale Agic Tecnology- Oggi le figure del settore informatico sono molto ricercate e molto richieste. Con gli ITS il nostro obiettivo è formarle e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro e farli crescere nelle nostre aziende”.

