‘Nostalgia’ di Martone rappresenta l’Italia agli Oscar 2023

ROMA – La Commissione di Selezione per il film italiano da designare all’Oscar istituita dall’Anica su incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha votato ‘Nostalgia’ di Mario Martone con Pierfrancesco Favino come il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar 2023 nella selezione per la categoria ‘Miglior Film Internazionale’. Concorrerà per la shortlist che includerà i quindici migliori film internazionali selezionati dall’Academy e che sarà resa nota il 21 dicembre 2022.

MARTONE: “FELICE E ONORATO, QUESTO FILM SA PARLARE AL MONDO”

“Sono felice e onorato, per me, per noi che l’abbiamo realizzato e per tutto il piccolo universo così umano in cui è nato ‘Nostalgia’. A Cannes avevamo capito che dalla Sanità il film sapeva parlare al mondo, ringrazio la commissione che ci dà la chance di continuare questo dialogo”, ha dichiarato Martone dopo aver appreso la notizia.

‘Nostalgia’ ha partecipato In Concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes, riscuotendo molto successo tra il pubblico e la critica. Successivamente ha ottenuto cinque Nastri d’Argento per la Miglior Regia a Mario Martone, il Migliore Attore Protagonista a Pierfrancesco Favino, la Migliore Sceneggiatura a Mario Martone e a Ippolita Di Majo e per il Migliore Attore Non Protagonista a Francesco Di Leva e a Tommaso Ragno.

L’annuncio delle nomination (la cinquina dei film nominati per concorrere al premio) è previsto per il 24 gennaio 2023 mentre la cerimonia di consegna degli Oscars si terrà a Los Angeles il 12 marzo 2023.

IL TRAILER

