“Rigassificatore a Ravenna con qualsiasi governo”, parola di Bonaccini

“Con qualsiasi governo faremo il rigassificatore a Ravenna, perché ne ha bisogno l’Italia e noi siamo persone serie”. Il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è perentorio e conferma in piani della Regione per affrontare la crisi energetica. “quando verranno completati i rigassificatori a Ravenna e Piombino, non dipenderemo più dal gas russo e ci potremo permettere di ridurre le bollette”, assicura Bonaccini dl palco del convegno inaugurale del Cersaie, il salone internazionale della ceramica che inizia oggi a Bologna.

NON SOLO GAS, ANCHE IMPIANTO EOLICO IN MARE

“Mi sarei aspettato che l’Europa facesse come con i vaccini, diventando acquirente unico, ma ci sono paesi, con nome e cognome, che non vogliono farlo. Non si può andare avanti con l’unanimità dei 27 paesi, che non è una cosa democratica”, protesta il governatore. “Noi a Ravenna vogliamo realizzare insieme al rigassificatore il più grande impianto eolico flottante a mare, vediamo se il prossimo governo ce lo impedisce”, scandisce Bonaccini.

