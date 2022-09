Regionali Lombardia, Salvini conferma Fontana e scarica Moratti

“Letizia Moratti questa mattina è vicegovernatrice del centrodestra, io ascolterò e condividerò ogni mio passo con gli alleati e le idee di tutti. Ovviamente dò per scontato che la vice di centrodestra che lavora a sostegno del governatore del centrodestra sia a disposizione del centrodestra“.

Letizia Moratti e Attilio Fontana



Lo afferma durante la conferenza stampa post voto in via Bellerio a Milano il segretario leghista Matteo Salvini, che risponde così a chi gli chiede se, alla luce dei risultati di ieri notte, è previsto un cambio di programma in Lombardia. “Mi aspetto fiducia e sostegno in Attilio Fontana”, ribadisce Salvini che non teme la ‘competizione’ lanciata dal Terzo Polo. “Io mi tengo stretta la maggioranza assoluta data ieri dagli elettori lombardi (al centrodestra, ndr), se gli altri sono contenti io son contento per loro. Non ho nessun timore della competizione a sinistra, nel centrosinistra, nel centrosopra e nel centrosotto”, ribadisce il leader del Carroccio.

“ROLFI OTTIMO CANDIDATO A SINDACO DI BRESCIA, ELECTION DAY COMUNALI-REGIONALI”

Fabio Rolfi

Dopo aver ribadito la candidatura di Attilio Fontana alle regionali lombarde di primavera, Matteo Salvini attribuisce alla Lega anche la candidatura a sindaco di Brescia, con l’attuale assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi. “Un ottimo candidato” lo definisce Salvini in conferenza stampa post voto in via Bellerio, anticipando che verrà chiesto al ministero dell’Interno un election day perchè il rischio è che si voti per i comuni “ad aprile” e per le regionali “a marzo”.

Un’ipotesi che Salvini, secondo il suo pensiero, potrebbe avanzare a se stesso nonostante lo striminzito 9% delle politiche. “Daremo al governo la lista migliore possibile dei ministri Lega”, ma il Carroccio “sulla sicurezza”, dice Salvini, ha sempre avuto un ruolo.

