In Molise bottino pieno per il centrodestra, eletti Cesa e Lotito

CAMPOBASSO – Il centrodestra fa bottino pieno all’uninominale in Molise. Alla Camera vittoria per Lorenzo Cesa, al Senato eletto il patron della Lazio Claudio Lotito, candidato in quota Forza Italia.

