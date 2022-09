A Cortina Fdi al 44,8%, e in Cadore spopola

VENEZIA – Basso veronese, basso padovano, alto vicentino e Cadore. Sono queste le aree del Veneto dove Fratelli d’Italia, che ha comunque registrato un consenso molto elevato in tutta la regione, ha avuto i risultati migliori per la Camera alle elezioni politiche del 25 settembre. A Cortina, in particolare, il partito di Giorgia Meloni arriva al 44,8% di preferenze e a Santo Stefano di Cadore arriva addirittura al 48,2%. Ma anche a Taibon Agordino, Falcade, Canale d’Agordo, Rocca Pietore, Vodo di Cadore, Domegge, Livinallongo, Selva di Cadore, San Pietro di Cadore, Lorenzago, Auronzo, Calanzo e San Vito Fratelli d’Italia va oltre il 40%.

Lo stesso vale per i Comuni dell’Altopiano di Asiago, con una punta del 49,3% a Enego. Nelle province di Verona e Padova il consenso registrato da Fratelli d’Italia è tra il 40% e il 45%, così come sul litorale veneziano, con il 42,6% a Cavallino Treporti e il 44,1% a Jesolo.

I RISULTATI ‘PEGGIORI’ NEI CAPOLUOGHI

I risultati peggiori, se così si può dire dato che si tratta comunque di percentuali alte, Fratelli d’Italia li ottiene nei capoluoghi. Si va infatti dal 23,1% di Padova al 30,7% di Rovigo, passando per il 24,9% di Vicenza, il 25,5% di Venezia, il 26,4% di Treviso, il 26,7% di Belluno e il 28,4% di Verona. Per quanto riguarda il senato i numeri e la distribuzione del territoriale del consenso sono simili, con percentuali appena inferiori.

