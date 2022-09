A Roma FdI è il primo partito ovunque, al Pd resta la Ztl del centro

Se FdI avesse avuto il permesso Ztl sarebbe stato il primo partito in tutte le zone di Roma. Il centro, tra i sette collegi della Camera in cui è divisa la Capitale, è infatti l’unico in cui il Pd è riuscito a imporsi come prima forza politica. Altrove c’è stato il trionfo di Fratelli d’Italia. Sommando le preferenze, il partito di Giorgia Meloni nei collegi della Capitale ha ottenuto in media il 28,57%, mentre i Dem si sono fermati al 23,34. Il M5S è arrivato al 13,96% e il Terzo polo al 10,28%. Nel centrodestra si ridimensiona il peso della Lega, ora al 4,32, e quello di Forza Italia, al 4,5.

Il Pd è il primo partito nel collegio 1 della Camera, quello che racchiude il centro di Roma. Qui i Dem prendono il 26,98%, mentre Fratelli d’Italia si ferma al 23,71%. Bene il Terzo polo, che arriva al 16,08%, mentre il M5S è al 9%. La Lega, invece, sprofonda al 2,98% e Forza Italia al 3,92%. L’Alleanza Verdi-Sinistra prende il 6,05%, mentre +Europa il 5,16%.

Nel collegio 2 della Camera, che comprende il III e il IV Municipio e le zone a Nordest di Roma, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 27,81%, mentre il Pd è al 24,56%. Lega e Forza Italia sono entrambe al 4%, mentre Alleanza Verdi-Sinistra è al 4,88 e +Europa al 3,81%. Bene il M5S con il 15,07 e il Terzo polo con il 9,42.

Nel collegio 3, che aggrega i Municipi V e VI e comprende zone di periferia Tor Bella Monaca, Torre Angela e Borghesiana, il centrodestra fa la parte del leone. FdI è di gran lunga il primo partito con il 32,27%, con la Lega al 5,97% e Forza Italia al 5,02%. Qui il Pd crolla al 19,02% e viene tallonato dal M5S al

17,72%. Tiene Alleanza Verdi-Sinistra, al 4,5%, mentre +Europa è al 2,76%. Per il Terzo polo risultato di testimonianza al 5,83%.

Nel collegio 4, che comprende il VII e VIII Municipio e arriva a sud di Roma fino a Ciampino, FdI è il primo partito, ma di poco: alla forza politica guidata da Giorgia Meloni va infatti il 26,48%, contro il 25,69% del Partito democratico. Il M5S è terzo con il 14,41%. La Lega ottiene il 3,73%, mentre Forza Italia il 3,93%. Il Terzo polo prende il 9,85% e l’Alleanza Verdi-Sinistra è al 5,5%.

Nel collegio 5, che rappresenta la zona sud di Roma con i Municipi IX e X fino al comune di Pomezia, Fratelli d’Italia sfiora il 30%, mentre il Pd è al 21,22% e il M5S al 15,95%. Forza Italia ottiene il 4,6% e supera la Lega al 4,49. Il Terzo polo tiene al 9,66%.

Nel collegio 6, ovvero i Municipi XI e XII fino a Fiumicino, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 27,73%. Il Pd si ferma infatti al 25,02, mentre il M5S è al 13,4 e il Terzo Polo al 9,73%. La Lega qui ottiene il 4,34 e Forza Italia il 4,29%. L’Alleanza verdi-Sinistra è al 5,1 e +Europa al 4,32%.

Nel collegio 7, che comprende il XIII, XIV e XV Municipio dalla Balduina a Primavalle fino a Tor di Quinto e Farnesina, Fratelli d’Italia sbanca al 31,73%, mentre il Pd è al 20,94%. Nel centrodestra FI prende il 5,69% e la Lega il 4,79. Il M5S si ferma al 12,22 tallonato dal Terzo polo all’11,43%.

