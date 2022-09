Calenda: “Il Pd si salderà al M5s, noi terzo polo riformista”

ROMA – “In meno di due mesi abbiamo costruito una casa per i liberali, i riformisti e i popolari. Una casa per gli italiani che non vogliono un paese fondato sui sussidi e le regalie ma che vogliono rimanere a testa alta tra i grandi paesi europei, saldamente ancorati all’Occidente e ai suoi valori. Nei prossimi mesi si consolideranno tre schieramenti: la destra al Governo; una sinistra sempre più populista che nascerà dalla risaldatura tra Pd e M5s, e il nostro polo riformista”. Così Carlo Calenda in una dichiarazione.

“UN CANTIERE PER RAPPRESENTANZA STABILE A NOSTRI ELETTORI”

“Abbiamo il compito di dare una rappresentanza stabile e organizzata all’Italia che cerca una politica seria. Con quasi l’8% dei consensi partiamo da solide basi. Avvieremo subito un cantiere affinché questo processo sia ampio e partecipato”, aggiunge ancora Calenda.

