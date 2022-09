La Lega crolla anche in Veneto, doppiata da Fdi e dietro al Pd

VENEZIA – Che la Lega rischiasse di prendere meno voti di Fratelli d’Italia anche in una delle sue roccaforti storiche, il Veneto, era cosa nota. La portata del sorpasso è però notevole, dal momento che il partito di Giorgia Meloni ha raccolto oltre il doppio delle preferenze della Lega di Matteo Salvini che, a sorpresa, prende meno voti anche del Partito democratico.

LEGGI ANCHE: DIRETTA | L’Italia si sveglia a destra, Fdi supera il 26%. Pd sotto il 20%, Lega sotto il 9%. Tutti i risultati

FRATELLI D’ITALIA PRIMO PARTITO IN VENETO

Fratelli d’Italia è infatti il primo partito in Veneto, con il 32,7% delle preferenze alla Camera contro il 14,6% della Lega e il 16,3% del Partito democratico. Le percentuali sono circa le stesse anche al Senato, dove Fratelli d’Italia prende il 32,7%, la Lega il 14,7% e il Pd il 16,1%. Forza Italia si ferma al 7% sia per Camera che per Senato, superata dal terzo polo che arriva all’8,3%. Il Movimento 5 stelle, che in Veneto non ha mai ottenuto risultati strepitosi, arriva al 5,8%.

LEGGI ANCHE: Di Maio non ce la fa e resta fuori dal Parlamento

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it