Rita Dalla Chiesa vince in Puglia

BARI – Rita Dalla Chiesa entra in parlamento. La figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa vince nell’uninominale a Molfetta, dove era candidata per la coalizione di centrodestra. In Puglia il centrodestra può festeggiare l’elezione di altri tre candidati nei collegi uninominali. Si tratta di Mauro D’Attis (cadidato a Brindisi), Dario Iaia (Taranto), Mariangela Matera (Andria).

