Berlusconi spopola a Monza. E la fidanzata avanti a Marsala

ROMA – È ampiamente in vantaggio Silvio Berlusconi nel collegio uninominale di Monza per il Senato. Dopo 93 sezioni scrutinate su 739 per le elezioni politiche 2022, il leader di Forza Italia è al 48,7%, Federica Perelli, candidata del centrosinistra, è al 28,62%. Intanto, la sua fidanzata Marta Fascina, parlamentare uscente, è avanti nel collegio uninominale di Marsala, in Sicilia, dove era candidata.

Marta Fascina, compagna di Silvio Berlusconi e deputata uscente, è avanti nello spoglio delle schede per il collegio uninominale di Marsala alla Camera. Quando sono state scrutinate 18 sezioni su un totale di 455, la candidata del centrodestra è avanti con il 37,36% dei voti, seguita da un’altra uscente, Vita Martinciglio (M5s), che al momento è al 30,65%. Terzo il candidato del centrosinistra, Antonio Ferrante, presidente della direzione regionale del Partito democratico: per lui il 14,45%. Indietro l’ex pm Antonio Ingroia, candidato di Italia sovrana e popolare: 1,24%.

