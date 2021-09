Courmayeur eroga 100 euro agli under 18 per lo sport

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Courmayeur (Aosta), 26 set. – La giunta comunale di Courmayeur, per incentivare la partecipazione a corsi, attività sportive e culturali, ha previsto di erogare un rimborso una tantum del valore massimo di 100 euro, a favore delle famiglie di bambini e ragazzi tra i sei e i 18 anni, residenti a Courmayeur, per le attività svolte tra settembre 2020 e agosto 2021. L’esecutivo ritiene rilevanti “tali attività” come “fondamentale momento formativo e di socializzazione per le giovani generazioni, fortemente colpite dall’emergenza sanitaria” da Covid-19. La richiesta, correlata della documentazione comprovante l’iscrizione al corso o all’attività, va presentata dalla stessa persona che ha provveduto al pagamento dell’attività. Le domande scadono alle 12 di sabato 23 ottobre e vanno presentate, via pec, via email o a mano solo se impossibile utilizzare i mezzi elettronici al Comune di Courmayeur, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web dell’amministrazione comunale. Per informazioni, telefonare all’ufficio Politiche sociali al numero 0165.831323.