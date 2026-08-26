VIDEO | Il terremoto, il caldo, poi il collasso del ghiacciaio: cosa ha causato la violenta inondazione tra Nepal e Tibet?

ROMA – La valanga di fango che ha travolto tutto- case, palazzi, ponti, strade, camion e auto e con esse, vite umane- rappresenta uno dei peggiori disastri ambientali avvenuti in Nepal. Di sicuro non era stato previsto niente di simile, né le condizioni metereologiche non destavano preoccupazioni. Non vi erano state nei giorni precedenti precipitazioni intense che possono provocare alluvioni. Dopo la tragedia, gli esperti cercano di ricostruire quindi cosa possa essere successo, analizzando le immagini satellitari.

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“UNA FRANA DI GHIACCIO E ROCCE HA PROVOCATO L’INONDAZIONE NEL FIUME LHEND”

L’Autorità nazionale del Nepal per la riduzione e la gestione del rischio di catastrofi, attraverso l’analisi delle immagini satellitari ha cercato di spiegare così la natura del disastro: “A causa di una frana di ghiaccio e rocce avvenuta sul confine Nepal-Cina, circa 20 chilometri a nord-est del passo Rasuwagadhi Nepal-Cina, si è verificata un’inondazione con detriti nel fiume Lhendé“. A monte di tutto quindi, una ‘frana di ghiaccio e rocce’. Qualcosa di più emerge dalle analisi di geologi e scienziati interpellati da Reuters. E tutti concordano sulla stessa tesi.

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“LA PARTE DI UN GHIACCIAIO PRECIPITATA A FONDOVALLE”: CONCORDANO GLI ESPERTI INTERPELLATI DA REUTERS

Cosa ha causato la frana e l’esondazione-lampo che ha travolto un valico di frontiera tra Nepal e il Tibet, a Gyirong? Secondo quanto riportato da Reuters, per gli esperti che hanno analizzato le immagini satellitari di Planet Labs, la devastante alluvione lampo potrebbe essere stata innescata dal distacco di una porzione inferiore di un ghiacciaio, precipitata a centinaia di metri di profondità sul fondovalle.

L’INNESCO: UN TERREMOTO, IL CALDO?

Non è chiaro cosa abbia causato il crollo del ghiacciaio, ma le autorità nepalesi hanno indicato un terremoto avvenuto nella regione pochi minuti prima come possibile causa. “È confermato che una porzione sostanziale della lingua glaciale è crollata, dando inizio all’evento, probabilmente trascinando con sé una notevole quantità di roccia e sedimenti”, ha affermato Vikram Gupta, specialista in geologia ingegneristica e docente presso l’Università del Sikkim, in India. Anche lo scienziato geologo Dan Shugar, professore associato all’Università di Calgary, ha affermato che le immagini sembravano mostrare che una grande quantità di neve si era sciolta nelle 24 ore precedenti al disastro. “Alcuni ghiacciai nella valle erano coperti di neve ieri, mentre oggi sono per lo più di ghiaccio nudo. Quindi, in altre parole probabilmente faceva caldo“, ha detto. E ancora: “Da quanto posso vedere nelle immagini satellitari di questa mattina di Planet Labs, la parte inferiore di un ghiacciaio si è staccata a circa 5.200 metri di altitudine ed è precipitata sul fondovalle circa 1.200 metri più in basso”, ha concluso Shugar.

(video credit: nepal policy e weather monitor/X