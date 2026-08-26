Europei di pallavolo, cinque su cinque e Francia Ko: le Azzurre prime nel girone

ROMA – L’Italia si prende la Pool D e chiude al primo posto il proprio percorso nella fase a gironi degli Europei femminili di pallavolo. Contro una Francia capace di mettere alla prova le azzurre, la squadra di Julio Velasco si impone 3-1 (25-19, 19-25, 25-23, 25-19) e completa con il quinto successo consecutivo la settimana di Göteborg.

È stata una vittoria diversa dalle precedenti, costruita anche attraverso le difficoltà. La Francia ha alzato il livello del confronto, costringendo l’Italia a cercare nuove soluzioni e ad adattarsi ai diversi momenti della gara. Le azzurre hanno saputo rispondere con personalità e carattere, ritrovando il proprio gioco quando la partita ha chiesto qualcosa in più e accompagnando così il match verso un successo di grande peso.

Il 3-1 sulla Francia mette il sigillo sulla fase a gironi dell’Italia: cinque vittorie in cinque partite e 15 punti conquistati. Un percorso netto che consegna alle azzurre il primo posto nella Pool D e apre ora le porte della fase a eliminazione diretta.

Il cammino della Nazionale proseguirà a Brno, in Repubblica Ceca, dove l’Italia disputerà gli ottavi di finale contro la quarta classificata della Pool B. L’avversaria sarà definita al termine della fase a gironi. La Pool D si completerà domani, giovedì 27 agosto, con Croazia-Montenegro alle ore 16 e Svezia-Francia alle ore 19, quest’ultima in diretta su DAZN. Al termine delle due gare sarà definita la classifica finale del raggruppamento e si completerà il quadro degli incroci per gli ottavi di finale.