Addio al ‘signore del vino’: si è spento a Firenze Vittorio Frescobaldi. Il cordoglio di Lollobrigida e Giani

FIRENZE- È morto a 97 anni il marchese Vittorio Frescobaldi, tra gli imprenditori che hanno segnato la storia del vino toscano (e italiano), contribuito alla sua affermazione sui mercati internazionali. La sua scomparsa è avvenuta nella notte, a Firenze. Il suo destino in un certo senso era segnato, quale discendente della trentunesima generazione di una famiglia legata alla viticoltura da secoli: ha così guidato la storica azienda di famiglia insieme con i fratelli Ferdinando e Leonardo.

Nato a Firenze nel 1928 è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 1977. Negli ultimi anni aveva lasciato la direzione al figlio Lamberto, restando comunque una figura di riferimento per la famiglia e per il mondo del vino. I messaggi di cordoglio da parte di numerosi rappresentanti istituzionali.

LOLLOBRIGIDA: “SCOMPARE UNA FIGURA SIMBOLO DEL VINO ITALIANO”

“Con la scomparsa di Vittorio Frescobaldi l’Italia perde una figura che ha contribuito a portare in alto il nome della nostra agricoltura e della nostra arte vitivinicola nel mondo. Ha saputo coniugare la tradizione a una visione del futuro senza mai dimenticare il profondo legame con la propria terra. Questa era la ricetta che gli ha consentito di diventare un punto di riferimento per l’intero settore.

La sua scomparsa ci rattrista profondamente, ma il suo esempio e l’eredità che lascia continueranno a ispirare le future generazioni. A Lamberto Frescobaldi, ai familiari e a tutti coloro che hanno condiviso il suo percorso rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

GIANI: “SE NE VA UNA PARTE DELL’IDENTITÀ TOSCANA”

“Un sentimento di profondo cordoglio e di immensa riconoscenza è quello con cui salutiamo Vittorio Frescobaldi, il patriarca di una famiglia che è parte dell’identità toscana come pochissime altre nella storia”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, appresa la notizia della scomparsa di Vittorio Frescobaldi, 97 anni, della trentunesima generazione della nobile famiglia fiorentina, legata alla viticoltura da oltre 700 anni con la storica azienda. “Cavaliere del lavoro e protagonista dell’evoluzione del settore del vino, Frescobaldi ha contribuito a portare il nome della Toscana nel mondo con autorevolezza e prestigio”. La sua scomparsa “priva la nostra regione di una personalità che ha incarnato l’eccellenza, la cura dei territori e la capacità di interpretare il futuro con lungimiranza”, aggiunge Giani che rivolge il cordoglio di tutta la regione alla famiglia e ai collaboratori.

Cordoglio espresso anche dal Consorzio Vino Chianti. “La scomparsa del marchese Vittorio Frescobaldi è una grave perdita per tutto il mondo del vino toscano. È stato un protagonista di una stagione decisiva per la crescita e il riconoscimento della nostra viticoltura, contribuendo a costruire il prestigio che oggi i vini della Toscana hanno in Italia e nel mondo”, scrive in una nota il presidente del Consorzio, Giovanni Busi. “Frescobaldi ha saputo rappresentare una grande tradizione familiare guardando sempre al futuro e interpretando i cambiamenti del settore. Il suo percorso- conclude Busi- lascia un segno importante nella storia del vino toscano e italiano”

ZAIA: “PADRE DELL’ENOLOGIA, SGUARDO ATTENTO E PASSIONE”

Con Vittorio Frescobaldi scompare uno dei grandi padri dell’enologia italiana, protagonista di una storia familiare e imprenditoriale che attraversa oltre sette secoli e che ha contribuito in maniera decisiva a costruire il prestigio del nostro vino nel mondo. Ho avuto modo di incontrarlo più volte, da Ministro dell’Agricoltura e poi da Presidente della Regione, a Vinitaly a Verona: ricordo lo sguardo attento, la passione con cui parlava della terra e del vino e la visione di un uomo che aveva compreso molto presto quanto qualità, identità e apertura ai mercati internazionali sarebbero state decisive per il futuro dell’enologia italiana”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, ricordando Vittorio Frescobaldi, morto all’età di 97 anni.

“Il legame della famiglia Frescobaldi con Vinitaly è una storia che continua ancora oggi e che proprio quest’anno ha trovato un riconoscimento importante con l’assegnazione alla famiglia del Vinitaly International Award Italia. Un premio che rende omaggio a una dinastia del vino capace di attraversare generazioni continuando a innovare e a rappresentare nel mondo l’eccellenza italiana. Vittorio Frescobaldi è stato uno degli artefici di questa straordinaria vicenda: un imprenditore visionario, un grande ambasciatore dell’Italia e un riferimento per tutta l’enologia nazionale. Alla famiglia Frescobaldi rivolgo il mio più sincero cordoglio”, termina il Presidente Zaia.